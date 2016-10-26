"Спарта&К" проиграла "Маккаби Бнот" в Кубке Европы

В стартовом матче группового турнира женского Кубка Европы "Спарта&К" уступила на своей площадке "Маккаби Бнот" – 60:71. Самым результативным игроком в составе россиянок стала Уитни Найт, набравшая 11 очков. Следующим соперником клуба из Видного станет венгерский "Цеглед". Встреча состоится 3 ноября.

Кубок Европы

Женщины

Группа A

"СПАРТА&К" (Россия) – "Маккаби Бнот" (Израиль) – 60:71 (11:18, 17:25, 13:17, 19:11)