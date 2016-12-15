"Спарта&К" дома обыграла "Цеглед"

"Спарта&K" в домашнем матче группового турнира Кубка Европы обыграла "Хоптранс Сиренос" (78:59). В 6 встречах российская команда набрала 8 очков и заняла 3-е место в группе А, не сумев пробиться в следующую стадию турнира. Лидерам квартета – "Маккаби Бнот" и "Цегледу" – предстоит встретиться в очном противостоянии.

Кубок Европы

Женщины

Группа A

"Спарта&К" (Россия) - "Хоптранс Сиренос" (Литва) - 78:59 (21:12, 17:9, 21:18, 19:20)