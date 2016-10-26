13:25 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Сийм-Сандер Вене: "Нижнему Новгороду" очень нужна победа в игре с "Литкабелисом"

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Форвард "Нижнего Новгорода" Сийм-Сандер Вене перед игрой Кубка Европы с "Литкабелисом" отметил необходимость победы. Встреча состоится сегодня в Литве и начнется в 19.00 по московскому времени.

– С "Литкабелисом" мы встречались на предсезонном турнире, но ту игру можно не брать в расчет, - цитирует пресс-служба клуба Вене. - Тогда мы только начинали сыгрываться, некоторые из наших лидеров не принимали участия в матче, а сейчас мы встречаемся в Кубке Европы, и это уже совсем другая мотивация. Нам очень нужна победа и мы будем за нее бороться.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2777/

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