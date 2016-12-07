Симоне Пьяниджани: "Для "Хапоэля" игра с "Локомотивом" не имела турнирного значения"

Главный тренер "Хапоэля" Симоне Пьяниджани после поражения от "Локомотива" в Кубке Европы (68:88) отметил, что сегодняшняя встреча для его команды не имела турнирного значения. Также он посетовал на неудачное начало поединка.

– Еще до начала мы знали, что это будет тяжелая игра, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Пьяниджани. - "Локо" физически сильная команда. Для нас эта игра не имела турнирного значения. Эта игра важна была как тест. Мы начали очень мягко. И когда ты начинаешь играть мягко с такой командой как "Локомотив", ничего хорошего из этого не выходит.