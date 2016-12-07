23:19 7 декабря | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Симоне Пьяниджани: "Для "Хапоэля" игра с "Локомотивом" не имела турнирного значения"

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Главный тренер "Хапоэля" Симоне Пьяниджани после поражения от "Локомотива" в Кубке Европы (68:88) отметил, что сегодняшняя встреча для его команды не имела турнирного значения. Также он посетовал на неудачное начало поединка.

– Еще до начала мы знали, что это будет тяжелая игра, - цитирует пресс-служба краснодарского клуба Пьяниджани. - "Локо" физически сильная команда. Для нас эта игра не имела турнирного значения. Эта игра важна была как тест. Мы начали очень мягко. И когда ты начинаешь играть мягко с такой командой как "Локомотив", ничего хорошего из этого не выходит.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6484788.html

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