Сергей Панов: "Нижний Новгород" постарается соответствовать Лиге чемпионов"

Министр спорта Нижегородской области, бывший игрок сборной России Сергей Панов выразил надежду, что "Нижний Новгород" будет соответствовать статусу Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы во втором раунде квалификации встретятся с победителем противостояния "Лулео" - "Антверпен".

- Наша команда заявилась в турнир с громким названием "Лига чемпионов", и мы постараемся соответствовать названию и стать чемпионом, - цитирует "Р-Спорт" Панова. - Участвуем в этом году в трех соревнованиях, еще Единая лига ВТБ и Кубок России. В Кубке с нашим небольшим количеством легионеров должны хорошо себя проявить, потому что там играют только игроки с российским паспортом.

Хотелось бы отметить возвращение в родную гавань Зорана Лукича, который три года "поплавал" и вернулся отдохнувшим, посвежевшим и помудревшим. Надеюсь, это будет символизировать наш второй поход в Евролигу.