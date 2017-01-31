Сергей Моня: "Хотим занять первое место в группе"

Капитан "Химок" Сергей Моня в преддверии матча Еврокубка против литовского клуба "Лиеткабелис" отметил, что команда хочет стать первой в группе и серьезно готовится. Игра состоится 1 февраля, начало – в 20:00 по московскому времени.



– "Лиеткабелис" – сильная команда, которая уверенно играет дома при поддержке своих болельщиков. Матч предстоит тяжелый, как и первая встреча в Химках, когда мы вырвали победу лишь в концовке, – цитирует Моню официальный сайт клуба. – Готовимся серьезно, надеюсь, что победим. Мы хотим занять первое место в группе, чтобы в дальнейшем иметь преимущество, однако сначала нужно обыграть "Лиеткабелис", а потом "Баварию" с разницей больше 16 очков. В литовской команде могу выделить братьев Лавриновичей. С Дариушом я играл в свое время, он очень сильный игрок, даже несмотря на свой ветеранский возраст. Он показывает приличный баскетбол, и все молодые баскетболисты должны брать с него пример.