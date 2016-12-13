Сергей Мокин: "От "Катайя Баскет" можно ожидать сюрпризов"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем Лиги чемпионов против "Катайя Баскет" отметил, что от соперника можно ждать сюрпризов. Также он уверен, что команда справится и без защитника Маркиза Тига, заигранного за другой клуб.

- В предыдущих двух турах Лиги чемпионов "Катайя Баскет" одержала уверенные выездные победы над "Каршиякой" и "Маккаби", а ранее на своей площадке взяла верх над лидером группы "Ле-Маном", - цитирует пресс-служба клуба Мокина. - В то же время в последнем туре чемпионата Финляндии наши соперники в отсутствие Ранникко, Брэдли и Джонсона неожиданно уступили с разницей в 30 очков. Очевидно, что от "Катайя Баскет" можно ожидать сюрпризов. На групповой стадии Лиги чемпионов нам не поможет американский защитник Маркиз Тиг, уже заигранный в турнире за другую команду. Но думаю, что мы сможем успешно преодолеть данную кадровую трудность.