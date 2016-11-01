Сергей Мокин: "Орадя" - нестабильная команда"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Орадей" отметил нестабильность соперника. Встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

- "Орадя" – чемпион Румынии, но после двух туров пока не имеет побед в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба клуба Мокина. - Это нестабильная команда, которая способна сыграть как очень хорошо, так и откровенно неудачно. По этой причине трудно предположить, чего следует ожидать от "Оради" в конкретный день и час. Понятно, что нам будет крайне тяжело вновь выходить на площадку уже через день после столь физически и эмоционально затратного поединка с ЦСКА. В то же время ребята заверили меня, что готовы к предстоящей игре и будут биться.