Сергей Мокин: "Автодору" в матче с "Орадей" не хватило эмоций"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин после матча группового турнира Лиги чемпионов против румынской "Оради" (85:96) отметил, что его команда выплеснула все эмоции в предыдущем поединке с ЦСКА (103:104). По его словам, саратовцы проиграли встречу в самом ее начале.

- Мы проиграли матч в самом начале, когда плохо действовали в защите, медленно осуществляли переходы из обороны в атаку, - приводит официальный сайт "Автодора" слова Мокина. - К сожалению, игру диктовала "Орадя", а не "Автодор". Мы не контролировали ее темп. Конечно, мы оставили много сил в воскресенье против ЦСКА, и сегодня нам не хватало эмоций. "Орадя" забила много трехочковых в концовке встречи. Мы изучали игры с участием румынской команды и говорили своим игрокам, что в составе соперников есть снайперы, которые могут как забить 5–7 бросков подряд, так и промазать. К несчастью для нас, сегодня был их день.