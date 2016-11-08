12:02 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Сергей Мокин: "Автодору" предстоит встреча с добротной командой"

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Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Каршияки" отметил, что соперник не имеет в составе звезд, но является добротной командой. По его словам, у саратовцев могут возникнуть проблемы из-за того, что некоторые игроки не принимали участие в тренировочном процессе.

- Нам предстоит встреча с добротной командой – возможно, не столь звездной по именам, но в то же время с очень умными игроками в составе, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Мокина. - Наши соперники принимают очень мало плохих решений на площадке. Об уровне турецкой команды говорят ее результаты. В чемпионате Турции "Каршияка" совсем немного уступила дома финалисту Евролиги "Фенербахче", а в последнем матче взяла верх над третьей командой турецкой лиги "Бешикташем". Ожидается непростой поединок. У нас могут возникнуть сложности в связи с тем, что сразу пять наших баскетболистов не в полном объеме принимали участие в тренировочном процессе на минувшей неделе.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2184-pregame-avtodor-karsiyaka

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