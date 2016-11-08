Сергей Мокин: "Автодору" предстоит встреча с добротной командой"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Каршияки" отметил, что соперник не имеет в составе звезд, но является добротной командой. По его словам, у саратовцев могут возникнуть проблемы из-за того, что некоторые игроки не принимали участие в тренировочном процессе.

- Нам предстоит встреча с добротной командой – возможно, не столь звездной по именам, но в то же время с очень умными игроками в составе, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Мокина. - Наши соперники принимают очень мало плохих решений на площадке. Об уровне турецкой команды говорят ее результаты. В чемпионате Турции "Каршияка" совсем немного уступила дома финалисту Евролиги "Фенербахче", а в последнем матче взяла верх над третьей командой турецкой лиги "Бешикташем". Ожидается непростой поединок. У нас могут возникнуть сложности в связи с тем, что сразу пять наших баскетболистов не в полном объеме принимали участие в тренировочном процессе на минувшей неделе.