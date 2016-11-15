Сергей Мокин: "Автодору" нужно проявить характер в игре с "Маккаби"

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Маккаби" из Ришон-ле-Циона отметил, что саратовцам необходимо проявить боевой характер. Поединок состоится в Израиле 16 ноября. Команды после четырех туров имеют в своем активе по две победы.

- "Маккаби" обладает хорошо укомплектованным составом, - приводит пресс-служба "Автодора" слова Мокина. - Наши соперники, как и все израильские команды, традиционно сильны в организации игры. В предстоящем поединке для нас будет особенно важно проявить боевой характер, который всегда был присущ "Автодору", и преодолеть спад в своей игре.