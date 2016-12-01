02:16 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Саша Обрадович: "Локомотиву" не хватает Рочести"

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Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после поражения от "Ульма" (101:105) в восьмом туре группового турнира Еврокубка посетовал на нехватку некоторых игроков. По словам наставника, подопечные уступили в физической борьбе.

– Спасибо "Ульму" за хороший прием, поздравляю Торстена Лейбената и его команду с победой. Я знаю, что это непросто – играть без своего многолетнего лидера Пера Гюнтера, – цитирует Обрадовича официальный сайт "Локомотива". – Нам же все еще не хватает Рочести, да и место одного иностранца вакантно. Мы не сыграли так, как того хотели. "Ульм" сегодня заслужил победу. Мы уступили в физической борьбе. В третьей четверти у нас было большое преимущество, но мы его не удержали. Соперник смог вернуться в игру, и в этой атмосфере у них получилось снова найти свой ритм.

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http://lokobasket.com/

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