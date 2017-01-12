Саша Обрадович: "Локомотив" вышел на вторую половину матча с "Мурсией" с другим настроем"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после матча топ-16 Еврокубка против "Мурсии" (70:60) отметил, что недоволен тем, как играла команда в начале и конце поединка. Для краснодарцев эта победа стала второй подряд в Еврокубке, "Локомотив" лидирует в своей группе.

- В первой половине мы играли слишком быстро, но я все же очень горд своими игроками, потому что они нашли способ исправить ситуацию, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Обрадовича. - Отмечу нашу игру в защите, особенно в третьей четверти. Именно тогда нам и удалось создать задел в счете. Мы были сфокусированы на игроках, которые могут бросить, не только на Кампаццо. В начале игры, когда нам забили сразу шесть трехочковых, мы на это отреагировали, но я все же скажу, что это был сюрприз.