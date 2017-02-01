Саша Обрадович: "Локомотив" не заслужил победы над "Гран-Канарией"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после поражения от "Гран-Канарии" в матче Кубка Европы (66:68) отметил, что его команда не заслужила победы. Также он посетовал на недостаток психологической готовности к поединку.

– Поздравляю "Гран-Канарию", они заслужили победу сегодня, – цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. – "Заслужили" – это ключевое слово, потому что мы – не заслужили. Мы не были агрессивными, особенно во второй половине. Но вообще я знал, что у нас будут такие игры, они просто должны были случиться. После стольких побед не так легко настраиваться на матчи. Но команда, в составе которой есть большое количество опытных игроков и игроков уровня Евролиги, должна уметь собраться. Мы же сегодня не смогли, слишком много позволяли "Гран-Канарии" и не были готовы победить психологически.