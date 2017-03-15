Саша Обрадович: "Локомотив" ментально не был готов к матчу с "Уникахой"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после первого матча полуфинала Кубка Европы против "Уникахи" (57:73) отметил, что испанские коллектив одержал заслуженную победу. Специалист подчеркнул, что команда попробует исправить ситуацию в ответной встрече.

– Сегодня "Уникаха" заслужила победу, – цитирует клубная пресс-служба Обрадовича. Возможно, на нас плохо сказался большой перерыв, который был у нас перед этим матчем, но, мне кажется, сегодня мы не готовы были сыграть именно ментально. Возможно, это тоже одна из причин, вызванных длительным периодом без игровой практики. Мы промазали очень много бросков, причем открытых. Нам же нужно забывать об этом матче и настраиваться на второй. Мы поедем в Испанию и сделаем все, чтобы вернуть серию в Краснодар.