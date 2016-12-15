Саша Обрадович: "Локомотив" контролировал игру с "Валенсией" с первой до последней минуты"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после поражения от "Валенсии" (77:78) в гостевом матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что команда контролировала ход встречу. Испанскому клубу победу принес трехочковый бросок с сиреной.

– Поздравляю "Валенсию", но мне кажется, что мы тоже заслуживали сегодня победы, – приводит официальный сайт слова Обрадовича. – Этот бросок – часть игры. Хотя мы были вынуждены играть без Хвостова и Рочести, именно мы контролировали игру с первой до последней минуты. Но мы проиграли. Я не могу жаловаться на своих игроков, они сделали сегодня все, что могли.