Саша Обрадович: "Локомотив" хорошо тактически действовал с лидерами "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы (75:52) подчеркнул, что команда провела хороший матч. При этом, по словам Обрадовича, ответная встреча в Санкт-Петербурге будет совсем другой.

– Поздравляю "Локомотив", мы проделали хорошую работу, – приводит официальный сайт турнира слова Обрадовича. – Всегда непросто в такой ответственный момент выдать свою лучшую игру и добыть победу, мы сегодня выиграли, и это в данном случае самое главное. Нам было проще, потому что у соперника не играл Тимма, который в "Зените" является самым креативным баскетболистом. Мы хорошо тактически действовали с лидерами "Зенита", но знаем, что в Санкт-Петербурге будет совсем другая игра.