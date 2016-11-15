Саша Обрадович: "Локомотив" должен обыгрывать "Олимпию"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович в преддверии матча группового турнира Кубка Европы против "Олимпии" подчеркнул, что его команда уважает соперника. При этом, по словам Обрадовича, "Локомотив" должен одерживать победу в этой встрече.

– Мы уважаем соперника, они молодая, энергичная команда, но все же для нас это игра, которую мы должны выигрывать, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Обрадовича. – Нам нужно использовать свой опыт, баскетбольный интеллект, а также хорошую атмосферу, которая сложилась в команде после победы в Единой лиге ВТБ над "Цмоки-Минск".