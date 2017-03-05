Робби Хаммел: "Валенсия" возможно, самый сильный соперник из всех в четвертьфинале"

Форвард "Химок" Робби Хаммел подчеркнул, что команда уверенно подходит к третьему матчу серии плей-офф Кубка Европы с "Валенсией". По его словам, испанский клуб является одним из сильнейших соперников на этой стадии турнира.

- "Валенсия" - это очень качественный соперник, возможно, самый сильный из всех возможных в четвертьфинале, но в последние пару недель мы набрали хороший ход, - приводит "Р-Спорт" слова Хаммела. - Мы обыграли на выезде УНИКС и "Локомотив", не все так плохо было и в первой игре в Валенсии, просто там мы вчистую проиграли подбор, а в такой ситуации сложно рассчитывать на успех. К третьему матчу мы подходим уверенно, нет ни одной причины, почему мы могли бы сомневаться в себе.

Мы были близки к победе в первой игре, уверенно выиграли второй матч, нужно просто продолжать в том же духе, играть так, как мы умеем, работать всей командой. Второй матч великолепно провел Дима Соколов, он стал залогом победы, придал всей команде заряд.