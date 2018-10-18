Рэймар Морган: "От победы у УНИКСа остался осадок"

Центровой УНИКСа​ Рэймар Морган после победы над "Торино" в Кубке Европы признался, что у него остался неприятный осадок. По его мнению, команда допускала безумные ошибки.

- Мы отлично сыграли в защите в начале матча, но от победы остался осадок, так как УНИКС очень плохо провел вторую половину матча, - цитирует "РИА Новости" Моргана. - Мы допускали безумные ошибки, и это нужно исправить. Мы выполнили установку на игру в начале матча, дали сопернику забить только 6 очков за 10 минут, но провести в таком же ключе весь матч не удалось. Это немного разочаровало.