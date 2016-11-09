Райан Тулсон: "У меня хорошие воспоминания от "Уникахи"

Защитник "Зенита" Райан Тулсон отметил, что ему будет приятно встретиться с "Уникахой" в выездном матче Кубка Европы. Он подчеркнул, что у него остались хорошие связи в Испании.

– Нам предстоит тяжелая выездная игра. Последний свой матч мы проиграли чемпиону Единой лиги ВТБ и Евролиги – ЦСКА, – цитирует официальный сайт "Зенита" Тулсона. – Теперь мы отправляемся в знакомое мне место, где в рамках Еврокубка нам предстоит сыграть с "Уникахой".

Я играл там, перед тем как перейти в "Зенит", и у меня остались хорошие воспоминания. За два года, проведенных в Испании вместе с этой командой, я добился большого успеха. Мои дочери-близняшки родились там, у моей семьи много друзей, с которыми мы всегда держим связь. Лично для меня это будет приятная поездка в Малагу, несмотря на то что для нас будет непростая игра. Также это будет возвращением домой для Стефана Марковича: он играл за испанскую команду в прошлом.