Райан Брокхофф: "Олимпия" не даст "Локомотиву" легко забрать победу"

Форвард "Локомотива" Райан Брокхофф в преддверии домашнего матча группового турнира Кубка Европы против "Олимпии" подчеркнул, что игра легкой не будет. По словам Брокхоффа, встреча этих команд в Любляне, которую краснодарцы выиграли со счетом 72:64, была равной.

– Матч против "Олимпии" очень важен для нас, потому что победа в нем означает, что мы уже почти точно квалифицируемся в следующий раунд. Но, когда мы играли в Любляне, игра была равной, поэтому нам не нужно думать, что в "Баскет-Холле" они дадут нам легко забрать победу. Будем бороться.