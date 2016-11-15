18:59 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Райан Брокхофф: "Олимпия" не даст "Локомотиву" легко забрать победу"

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Форвард "Локомотива" Райан Брокхофф в преддверии домашнего матча группового турнира Кубка Европы против "Олимпии" подчеркнул, что игра легкой не будет. По словам Брокхоффа, встреча этих команд в Любляне, которую краснодарцы выиграли со счетом 72:64, была равной.

– Матч против "Олимпии" очень важен для нас, потому что победа в нем означает, что мы уже почти точно квалифицируемся в следующий раунд. Но, когда мы играли в Любляне, игра была равной, поэтому нам не нужно думать, что в "Баскет-Холле" они дадут нам легко забрать победу. Будем бороться.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6368653.html

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