11:59 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Петр Губанов: "У "Нижнего Новгорода" все должно получиться в матче с "Гран-Канарией"

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Центровой "Нижнего Новгорода" Петр Губанов перед матчем Кубка Европы против "Гран-Канарии" отметил, что его команда может добиться успеха, если сможет плотнее сыграть в зоне и контролировать свое нападение. Встреча состоится сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени.

– Мы уже отошли от обидного поражения в "Химках" и целиком погружены в работу над предстоящим матчем, – цитирует пресс-служба клуба Губанова. – Первая игра с испанцами показала, что важно будет сдерживать их быстрые прорывы и уделять большое внимание снайперам, особенно Кайлу Куричу. Если сможем контролировать собственное нападение и плотнее играть в зоне, все должно получиться.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2827/

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