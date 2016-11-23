Петр Губанов: "У "Нижнего Новгорода" все должно получиться в матче с "Гран-Канарией"

Центровой "Нижнего Новгорода" Петр Губанов перед матчем Кубка Европы против "Гран-Канарии" отметил, что его команда может добиться успеха, если сможет плотнее сыграть в зоне и контролировать свое нападение. Встреча состоится сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени.

– Мы уже отошли от обидного поражения в "Химках" и целиком погружены в работу над предстоящим матчем, – цитирует пресс-служба клуба Губанова. – Первая игра с испанцами показала, что важно будет сдерживать их быстрые прорывы и уделять большое внимание снайперам, особенно Кайлу Куричу. Если сможем контролировать собственное нападение и плотнее играть в зоне, все должно получиться.