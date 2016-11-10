Педро Мартинес: "Валенсия" хорошо читала "Локомотив"

Главный тренер "Валенсии" Педро Мартинес после матча группового турнира Кубка Европы с "Локомотивом" (64:73) отдал должное российской команде. Специалист остался доволен игрой своих подопечных.

– Это была равная игра, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Мартинеса. – Обе команды хорошо играли в защите, но не так хорошо бросали с трехочковой дистанции. За исключением нескольких вещей в последней четверти, мы проделали неплохую работу. Мы хорошо читали нашего оппонента и очень важно, что мы сегодня смогли победить.