07:45 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Педро Мартинес: "Валенсия" хорошо читала "Локомотив"

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Главный тренер "Валенсии" Педро Мартинес после матча группового турнира Кубка Европы с "Локомотивом" (64:73) отдал должное российской команде. Специалист остался доволен игрой своих подопечных.

– Это была равная игра, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Мартинеса. – Обе команды хорошо играли в защите, но не так хорошо бросали с трехочковой дистанции. За исключением нескольких вещей в последней четверти, мы проделали неплохую работу. Мы хорошо читали нашего оппонента и очень важно, что мы сегодня смогли победить.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6347928.html

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