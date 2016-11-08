18:54 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Педро Мартинес: "Локомотив" - один из претендентов на победу в Еврокубке"

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Главный тренер "Валенсии" Педро Мартинес перед матчем группового турнира Еврокубка против "Локомотива" отметил, что краснодарская команда является фаворитом сезона. По его словам, в составе кубанцев выступают сильные игроки.

- "Локомотив" сохранил несколько игроков с прошлого сезона и подписал новичков очень высокого уровня, которые имеют опыт выступления в Евролиге, - приводит пресс-служба краснодарского клуба слова Мартинеса. - Несмотря на то, что команда плохо начала сезон, я все же думаю, что "Локо" - самая сильная команда в нашей группе, по крайней мере, по именам. У них полноценный состав, укомплектованный на всех позициях. Вне всяких сомнений, Краснодар - один из главных претендентов на победу в Еврокубке.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6337382.html

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