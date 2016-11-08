Педро Мартинес: "Локомотив" - один из претендентов на победу в Еврокубке"

Главный тренер "Валенсии" Педро Мартинес перед матчем группового турнира Еврокубка против "Локомотива" отметил, что краснодарская команда является фаворитом сезона. По его словам, в составе кубанцев выступают сильные игроки.

- "Локомотив" сохранил несколько игроков с прошлого сезона и подписал новичков очень высокого уровня, которые имеют опыт выступления в Евролиге, - приводит пресс-служба краснодарского клуба слова Мартинеса. - Несмотря на то, что команда плохо начала сезон, я все же думаю, что "Локо" - самая сильная команда в нашей группе, по крайней мере, по именам. У них полноценный состав, укомплектованный на всех позициях. Вне всяких сомнений, Краснодар - один из главных претендентов на победу в Еврокубке.