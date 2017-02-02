Павел Астахов: "Химкам" принципиально стать первыми в "Топ-16" Кубка Европы"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов подчеркнул, что команде принципиально занять первое место в группе "Топ-16" Кубка Европы и начать плей-офф на своей площадке. Чтобы занять первое место в группе, подмосковной команде необходимо в последнем туре дома обыграть "Баварию" с преимуществом более 16 очков.

– Для нас принципиально занять первое место в своей группе "Топ-16", ведь четвертьфинальные серии в Кубке Европы проводятся до двух побед, и преимущество своей площадки будет играть важнейшую роль, – цитирует "Р-Спорт" Астахова. – Нужно не допустить тех ошибок, что были у нас в выездном матче с "Баварией", когда мы вели в счете, но упустили инициативу, и выиграть у немцев более 16 очков.

В четвертьфинале нас ждет одна из двух отличных испанских команд, обе прекрасно укомплектованы, и на кого бы мы ни попали – легко не будет. "Уникаха" последние годы играла в Евролиге, а с "Валенсией" мы регулярно сталкиваемся в последние годы.

Джереми Эванс травмирован, восстанавливается, но пока период восстановления четко не определен. У него достаточно сложная травма, и прогнозы по срокам даже доктора не делают.