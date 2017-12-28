Павел Антипов: "В матче с "Партизаном" даже Обрадович просто смотрел, как мы играем"

Форвард "Локомотива" Павел Антипов после матча группового турнира Еврокубка против сербского "Партизана" (99:64) отметил, что команда легко обыграла соперника. Игрок в этой встрече набрал 21 очко.

- Они были на последнем месте, мы уже точно на первом, - приводит пресс-служба "Локо" слова Антипова. - Ожидали какую-то борьбу. Но уже после нескольких первых минут третьей четверти мы их сломали и просто уже доигрывали. У нас даже тренер сел на скамейку и смотрел просто, как мы играем. Получали удовольствие от игры.