"Нижний Новгород" уступил "Гран Канарии"

"Нижний Новгород" уступил в матче группового турнира Кубка Европы "Гран Канарии" со счетом 87:98. Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Кенни Бойнтон, набравший 19 очков.

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

"Гран Канария" (Испания) – "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – 98:87 (20:17, 23:24, 27:26, 28:20)

Г: Курич (18), Салин (14), Агилар (14).

Н: Бойнтон (19), Стребков (18), Кэйн (13).

Группа B

"Альба" (Германия) – "Бильбао" (Испания) – 88:92 (28:19, 18:25, 25:22, 17:26)

Группа C

"Уникаха" (Испания) – "Будучност" (Черногория) – 93:75 (25:20, 23:21, 26:19, 19:15)

Группа D

"Олимпия" (Словения) – "Ульм" (Германия) – 76:72 (25:22, 17:21, 20:14, 14:15)