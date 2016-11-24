"Нижний Новгород" уступил "Гран Канарии"

"Нижний Новгород" уступил в матче группового турнира Кубка Европы "Гран Канарии" со счетом 87:98. Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Кенни Бойнтон, набравший 19 очков.
Кубок Европы
Мужчины
Группа A
"Гран Канария" (Испания) – "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – 98:87 (20:17, 23:24, 27:26, 28:20)
Г: Курич (18), Салин (14), Агилар (14).
Н: Бойнтон (19), Стребков (18), Кэйн (13).
Группа B
"Альба" (Германия) – "Бильбао" (Испания) – 88:92 (28:19, 18:25, 25:22, 17:26)
Группа C
"Уникаха" (Испания) – "Будучност" (Черногория) – 93:75 (25:20, 23:21, 26:19, 19:15)
Группа D
"Олимпия" (Словения) – "Ульм" (Германия) – 76:72 (25:22, 17:21, 20:14, 14:15)