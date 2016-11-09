"Нижний Новгород" уступил "Цедевите" в Кубке Европы

"Нижний Новгород" в матче группового турнира Кубка Европы в гостях уступил "Цедевите" со счетом 77:92.

Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 38 очков. Миро Билан оформил дабл-дабл (18 очков и 11 подборов). В составе "Нижнего Новгорода" 21 очко набрал Иван Стребков, а Деандре Кейн также стал автором дабл-дабла (15 очков и 12 подборов).

Российский клуб потерпел второе поражение в четырех матчах. В следующей встрече нижегородцы на выезде встретятся с "Гран Канарией".

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

"Цедевита" (Хорватия) - "Нижний Новгород" (Россия) - 92:77 (23:33, 19:19, 17:14, 33:11)