"Нижний Новгород" сыграет в одной группе с "Зенитом" в Топ-16 Кубка Европы

После завершения регулярного чемпионата Кубка Европы определился состав групп Топ-16 турнира. "Локомотив" сыграет в группе E с испанскими "Гран-Канарией", "Мурсией" и "Фуэнлабрадой", "Химки" поборются с немецкими "Баварией" и "Ульмом" и литовским "Литкабелисом", а "Зенит" и "Нижний Новгород" сыграют в одном квартете с "Хапоэлем" и "Летувос Ритас". Командам предстоит с 4 января по 8 февраля сыграть по два матча с друг другом.

Полностью состав групп Топ-16 Кубка Европы выглядит следующим образом:

Группа Е "Гран-Канария" (Испания), "Мурсия" (Испания), "Фуэнлабрада" (Испания), "ЛОКОМОТИВ" (Россия);

Группа F "ХИМКИ" (Россия), "Бавария" (Германия), "Ульм" (Германия), "Литкабелис" (Литва);

Группа G "ЗЕНИТ" (Россия), "Хапоэль" И (Израиль), "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия), "Летувос Ритас" (Литва);

Группа H: "Валенсия" (Испания), "Цедевита" (Хорватия), "Альба" (Германия), "Уникаха" (Испания).