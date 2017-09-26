"Нижний Новгород" проиграл "Антверпену" в отборе ЛЧ

"Нижний Новгород" на своем паркете уступил "Антверпену" в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече победу также одержала бельгийская команда (90:87).

В другой встрече еще один представитель Единой лиги ВТБ "Цмоки-Минск" на выезде обыграл "Будивельник".

Лига чемпионов ФИБА

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Нижний Новгород" (Россия) - "Антверпен" (Бельгия) - 62:66 (16:15, 17:18, 16:15, 13:18)

"Будивельник" (Украина) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 53:60 (19:19, 12:13, 12:11, 10:17)

"Академик" (Болгария) - "Бенфика" (Португалия) - 87:71 (27:12, 18:15, 22:22, 20:22)