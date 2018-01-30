"Нижний Новгород" обыграл "Истанбул ББ" в Кубке Европы ФИБА

В матче 2-го группового турнира Кубка Европы ФИБА "Нижний Новгород" на своей площадке нанес поражение "Истанбул ББ" – 110:86. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Иван Стребков, набравший 27 очков.

Нижегородцы вышли на второе место в группе I. Лидирует Ле Портель", турецкий клуб опустился на третью строчку.

Кубок Европы ФИБА

2-й групповой этап

Группа I

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Истанбул ББ" (Турция) – 110:86 (30:24, 29:13, 24:20, 27:29)

Н: Стребков (27), Еловац (23 + 7 подборов), Губанов (21), Одум (11).

И: Бува (16), Клобучар (14), Бирчевич (14), Олмаз (10).