''Нижний", "Автодор" и "Енисей" узнали соперников в Лиге чемпионов

Прошла жеребьевка Лиги чемпионов ФИБА, информирует пресс-служба турнира.

Соперником ''Автодора'' по 1-му отборочному раунду станет кипрский клуб ''Керавнос'', матчи пройдут 19 сентября в Никосии и 21 сентября в Саратове. Во 2-м раунде победитель сыграет с черногорским ''Морнаром''.

"Нижний Новгород" сыграет с победителем пары ''Лулео'' (Швеция) – ''Антверпен Джайнетс'' (Бельгия). Первую встречу нижегородцы проведут на выезде 24 сентября, ответная состоится 26 сентября. В случае победы ''Нижний'' в 3-м отборочном раунде встретится с польским ''Роза Радом'' за выход в групповой турнир. Матчи пройдут 29 сентября и 2 октября.

Красноярский ''Енисей'' попал в группу А, где сразится с ''Монако'' (Франция), ''Хапоэлем'' (Холон, Израиль), ''Мурсией'' (Испания), ''Сассари'' (Италия), "Ольденбургом" (Германия) и двумя победителями отборочных раундов.