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Недович может завершить карьеру из-за травмы мышцы бедра

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Защитник "Уникахи" Неманья Недович может завершить карьеру из-за травмы большеберцовой мышцы правой ноги. Тренер испанской команды Хоан Пласа выразил обеспокоенность по поводу состояния серба.

– Я общался с врачом, который его обследовал, – цитирует Eurohoops Пласу. – Мне сказали, чтобы я особо на него не рассчитывал. Срок восстановления неизвестен. Он может вернуться через месяц, а может и вовсе не сыграть больше. Средний срок восстановления после такой травмы – два или три месяца. Но тут сложный вопрос. Травма своеобразная. Есть риск, что он прекратит карьеру. Тут нет никакого решения – только ждать.

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