Недович может завершить карьеру из-за травмы мышцы бедра

Защитник "Уникахи" Неманья Недович может завершить карьеру из-за травмы большеберцовой мышцы правой ноги. Тренер испанской команды Хоан Пласа выразил обеспокоенность по поводу состояния серба.

– Я общался с врачом, который его обследовал, – цитирует Eurohoops Пласу. – Мне сказали, чтобы я особо на него не рассчитывал. Срок восстановления неизвестен. Он может вернуться через месяц, а может и вовсе не сыграть больше. Средний срок восстановления после такой травмы – два или три месяца. Но тут сложный вопрос. Травма своеобразная. Есть риск, что он прекратит карьеру. Тут нет никакого решения – только ждать.