17:54 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Мэтт Дженнинг: "В матче с "Олимпией" "Локомотиву" важно выиграть подбор"

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Защитник "Локомотива" в преддверии гостевого матча группового турнира Еврокубка против "Олимпии" подчеркнул, что команде нужно ограничить соперника в быстром нападении. Также, по словам Дженнинга, будет важно выиграть подбор.

– Для нас это будет первая игра в сезоне, и мы все очень рады, что Еврокубок наконец-то начнется, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Дженнинга. – Мы ожидаем, что соперник будет отчаянно сопротивляться, и для того, чтобы добыть победу, нам необходимо ограничить их в быстром нападении. Кроме того, очень важно выиграть подбор. Если мы будем принимать правильные решения на протяжении всех 40 минут встречи, то нам удастся начать сезон с выездной победы.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6226972.html

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