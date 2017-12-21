МБА проиграл "Мерсину" и вылетел из розыгрыша женского Кубка Европы

В ответном матче 1/16 финала Кубка Европы МБА проиграл "Мерсину" – 76:85.

Самой результативной баскетболисткой этой встречи стала Марика Гайич из турецкого клуба, набравшая 18 очков. В составе МБА 14 баллов набрала Людмила Сапова.

По результату двух игр команда из Москвы прекратила выступление в турнире. В 1/8 финала "Мерсин" встретится с "ТТТ Ригой".

Кубок Европы

Женщины

1/16 финала

"Мерсин" (Турция) – МБА (РОССИЯ) – 85:76 (21:21, 24:13, 17:19, 23:23)

21 декабря.

Турнирная таблица – здесь