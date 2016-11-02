Майкл Стоктон: "Игроки "Автодора" должны привыкнуть к такому плотному графику"

Защитник "Автодора" Майкл Стоктон после матча группового турнира Лиги чемпионов против румынской "Оради" (86:95) отметил, что соперник реализовал много сложных бросков. По его словам, оправданием для саратовцев не может служить плотный график матчей команды.

- Не думаю, что причина нашего поражения кроется в том, что мы играли с "Орадей" всего через день после тяжелейшего поединка с ЦСКА, - приводит официальный сайт "Автодора" слова Стоктона. - Прежде всего, хотелось бы извиниться за нашу игру. Мы профессионалы и должны уметь адаптироваться к такому интенсивному графику матчей. "Орадя" играла сегодня очень хорошо, реализовала много сложных бросков.