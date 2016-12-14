Максим Григорьев: "Нижегородцам стыдно за безвольную игру в начале матча против "Цедевиты"

Защитник "Нижнего Новгорода" Максим Григорьев после домашнего поражения в заключительном матче группового турнира Кубка Европы от "Цедевиты" (82:84) отметил, что команде стыдно за безвольную игру в первой половине встречи. По словам баскетболиста, нижегородцы произвели впечатление небоевой команды, игравшей без настроя.

– Плохо начали матч, а в таких случаях всегда тяжело возвращаться в игру, – приводит "Р-Спорт" слова Григорьева. – Особенно против такой серьезной команды, как "Цедевита". Они не позволяют себе больших промахов. За 5 минут игру выиграть нельзя, надо хорошо играть весь матч. А нам должно быть стыдно за безвольно проигранную первую половину.

Произвели впечатление небоевой команды, игравшей без настроя. От этого остался неприятный осадок после игры. Где-то недоработали в начале, недоглядели за игроками соперников. Даже то, что начали забивать в первой половине, – скорее заслуга Кенни Бойнтона. Он забивал в одиночку, а не в результате командных действий. Командная игра отсутствовала, все выглядело очень печально.