"Локомотив" уступил "Уникахе" в первом матче полуфинала Кубка Европы

В первом матче полуфинала Кубка Европы "Локомотив" уступил "Уникахе" - 57:73. Самым результативным игроком встречи стал форварда испанкого клуба Джефф Брукс, который набрал 18 очков. Отметим, что серия длится до двух побед. Следующий матч между "Локо" и "Уникахой" пройдет 17 марта.

Кубок Европы

Мужчины

Полуфинал

"Локомотив" (РОССИЯ) – "Уникаха" (Испания) - 57:73 (19:15, 12:18, 13:15, 13:25)

14 марта.

Л: Джонс (17), Рочести (14), Яннинг (10).

У: Брукс (18), Фогг (15), Диез (9).

Счет в серии: 0-1.