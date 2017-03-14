21:52 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Локомотив" уступил "Уникахе" в первом матче полуфинала Кубка Европы

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В первом матче полуфинала Кубка Европы "Локомотив" уступил "Уникахе" - 57:73. Самым результативным игроком встречи стал форварда испанкого клуба Джефф Брукс, который набрал 18 очков. Отметим, что серия длится до двух побед. Следующий матч между "Локо" и "Уникахой" пройдет 17 марта.

Кубок Европы

Мужчины

Полуфинал

"Локомотив" (РОССИЯ) – "Уникаха" (Испания) - 57:73 (19:15, 12:18, 13:15, 13:25)

14 марта.

Л: Джонс (17), Рочести (14), Яннинг (10).

У: Брукс (18), Фогг (15), Диез (9).

Счет в серии: 0-1.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Grey Owl

ladafan, а за 13 лет счёт 5-5 и финалов больше у испанцев. но что говорить о прошлом? сейчас ситуация печальная

23:25

Электросталец

даже неудобно ЛОКО говорить, вчера футбол, теперь вот уникахнули...

23:09

ladafan

Grey Owl за последние 7 лет: 4 - 2 в пользу русских клубов...

23:06

Grey Owl

ladafan, а ты все года возьми. Турнир-то новый. Испанские клубы успешнее всех играют.

22:19

mr.objectivity

Позор

22:17

ladafan

а не подскажете клубы какой страны, за последние года,успешнее играют в кубке европы??? лишь бы потявкать....но локо мертвый был(((

22:12

Grey Owl

да и ЦСКА в этом сезоне ничего не светит. Выключат из игры Де Коло - и всё.

22:09

redgy

К сожалению лига ВТБ это ЦСКА и все остальные..

22:06

Grey Owl

Деклассировали. как котят. Насколько же испанская лига сильне вэтэбэ. А наши клубы в этом году все ослабли, кроме ЦСКА.

21:56

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