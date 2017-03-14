"Локомотив" уступил "Уникахе" в первом матче полуфинала Кубка Европы

В первом матче полуфинала Кубка Европы "Локомотив" уступил "Уникахе" - 57:73. Самым результативным игроком встречи стал форварда испанкого клуба Джефф Брукс, который набрал 18 очков. Отметим, что серия длится до двух побед. Следующий матч между "Локо" и "Уникахой" пройдет 17 марта.
Кубок Европы
Мужчины
Полуфинал
"Локомотив" (РОССИЯ) – "Уникаха" (Испания) - 57:73 (19:15, 12:18, 13:15, 13:25)
14 марта.
Л: Джонс (17), Рочести (14), Яннинг (10).
У: Брукс (18), Фогг (15), Диез (9).
Счет в серии: 0-1.
Grey Owl
ladafan, а за 13 лет счёт 5-5 и финалов больше у испанцев. но что говорить о прошлом? сейчас ситуация печальная
23:25
Электросталец
даже неудобно ЛОКО говорить, вчера футбол, теперь вот уникахнули...
23:09
ladafan
Grey Owl за последние 7 лет: 4 - 2 в пользу русских клубов...
23:06
Grey Owl
ladafan, а ты все года возьми. Турнир-то новый. Испанские клубы успешнее всех играют.
22:19
mr.objectivity
Позор
22:17
ladafan
а не подскажете клубы какой страны, за последние года,успешнее играют в кубке европы??? лишь бы потявкать....но локо мертвый был(((
22:12
Grey Owl
да и ЦСКА в этом сезоне ничего не светит. Выключат из игры Де Коло - и всё.
22:09
redgy
К сожалению лига ВТБ это ЦСКА и все остальные..
22:06
Grey Owl
Деклассировали. как котят. Насколько же испанская лига сильне вэтэбэ. А наши клубы в этом году все ослабли, кроме ЦСКА.
21:56