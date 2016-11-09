"Локомотив" проиграл "Валенсии" в Кубке Европы, Рочести набрал 23 очка

"Локомотив" в матче группового турнира Кубка Европы на своем паркете проиграл "Валенсии" со счетом 64:73. Самыми результативными в российской команде стали Тэйлор Рочести (23 очка, 2 подбора и 2 передачи) и Марди Коллинс (11 очков, 8 подборов и 2 передачи).

Краснодарский клуб потерпел третье поражение в четырех матчах и занимает четвертое место в группе D. В следующей игре "Локомотив" примет "Олимпию".

Кубок Европы

Мужчины

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Валенсия" (Испания) - 64:73 (17:17, 17:16, 13:21, 17:19)