22:15 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Локомотив" проиграл "Валенсии" в Кубке Европы, Рочести набрал 23 очка

0
0
0
1

"Локомотив" в матче группового турнира Кубка Европы на своем паркете проиграл "Валенсии" со счетом 64:73. Самыми результативными в российской команде стали Тэйлор Рочести (23 очка, 2 подбора и 2 передачи) и Марди Коллинс (11 очков, 8 подборов и 2 передачи).

Краснодарский клуб потерпел третье поражение в четырех матчах и занимает четвертое место в группе D. В следующей игре "Локомотив" примет "Олимпию".

Кубок Европы 

Мужчины

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Валенсия" (Испания) - 64:73 (17:17, 17:16, 13:21, 17:19)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europecup/2016-2017/

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zelebobrik

Угу, именно в волейбол выиграл

23:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ