"Локомотив" проиграл "Ульму" в Кубке Европы

"Локомотив" на своей площадке уступил "Ульму" (62:77) в матче группового турнира Лиги Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарцев Тэйлор Рочести, набравший 18 очков. Это поражение стало для российской команды первым на данной стадии. "Ульм" уже одержал вторую победу в трех поединках и идет вторым в группе D, где также выступают "Хапоэль", "Валенсия" и "Олимпия".

Кубок Европы

Мужчины

Группа D

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Ульм" (Германия) – 62:77 (13:28, 16:18, 19:18, 14:13)

Л: Рочести (18), Вуюкас (9 + 7 подборов), Гэбриэл (8), Коллинс (8 + 7 подборов).

У: Бэбб (16), Саттон (16), Гюнтер (11).