"Локомотив" повел в серии 1/4 финала Кубка Европы с "Гран Канарией"

"Локомотив" на своем паркете обыграл "Гран-Канарию" (79:74) в первом матче 1/4 финала Кубка Европы. Счет в серии до двух побед - 1-0.

Самым результативным игроком в составе краснодарцев стал Дмитрий Кулагин, набравший 20 очков. У проигравших по 11 очков на счету Хавьера Рабаседы и Николы Радичевича.

Вторая встреча серии состоится 9 марта в Испании. Третья игра, если это потребуется, пройдет 12 марта.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

"Локомотив" (Россия) - "Гран Канария" (Испания) - 79:74 (24:27, 15:20, 20:15, 20:12)

Счет в серии: 1-0