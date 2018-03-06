"Локомотив" повел в серии 1/4 финала Кубка Европы с "Гран Канарией"

"Локомотив" на своем паркете обыграл "Гран-Канарию" (79:74) в первом матче 1/4 финала Кубка Европы. Счет в серии до двух побед - 1-0.
Самым результативным игроком в составе краснодарцев стал Дмитрий Кулагин, набравший 20 очков. У проигравших по 11 очков на счету Хавьера Рабаседы и Николы Радичевича.
Вторая встреча серии состоится 9 марта в Испании. Третья игра, если это потребуется, пройдет 12 марта.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
"Локомотив" (Россия) - "Гран Канария" (Испания) - 79:74 (24:27, 15:20, 20:15, 20:12)
Счет в серии: 1-0