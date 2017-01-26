"Локомотив" победил на выезде "Фуэнлабраду"

"Локомотив" переиграл "Фуэнлабраду" в матче 2-го группового турнира Кубка Европы со счетом 91:87. Самым результативным игроком в составе российской команды стал Тэйлор Рочести, набравший 17 очков. "Локо" одержал четвертую победу в четырех играх.

Кубок Европы

Мужчины

2-й групповой турнир

4-й тур

Группа E

"Фуэнлабрада" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 87:91 (22:21, 23:24, 16:22, 26:24)

"Мурсия" (Испания) – "Гран Канария" (Испания) – 67:83 (12:26, 9:18, 24:17, 22:22)

Группа H

"Валенсия" (Испания) – "Уникаха" (Испания) – 86:62 (18:18, 24:16, 27:15, 17:13)