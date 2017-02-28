"Локомотив" обыграл "Зенит" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы

Краснодарский "Локомотив" уверенно обыграл "Зенит" (75:52) в матче 1/4 финала Кубка Европы. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта. В полуфинале один из российских клубов встретится с победителем пары "Бавария" – "Уникаха".

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

Первый матч

"Локомотив" (Россия) – "Зенит" (Россия) – 75:52 (21:17, 19:13, 12:10, 23:12)