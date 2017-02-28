21:57 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

"Локомотив" обыграл "Зенит" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы

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Краснодарский "Локомотив" уверенно обыграл "Зенит" (75:52) в матче 1/4 финала Кубка Европы. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта. В полуфинале один из российских клубов встретится с победителем пары "Бавария" – "Уникаха".

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

Первый матч

"Локомотив" (Россия) – "Зенит" (Россия) – 75:52 (21:17, 19:13, 12:10, 23:12)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Pleafant

Такое впечатление,что с победой над ЦСКА у Зенита иссякли силы,каждый следующий матч был хуже предыдущего,ну а сегодня просто команду Карасёва декласировали,Зенит играл на уровне 2й Суперлиги. Конечно, состав Локомотива гораздо качественнее и мощнее,но даже попыток поменять игру у Зенита не было.Всю игру тупо бросали и мазали.

22:41

Александр Иванов

ЕВГЕНИЙ БАБУРИН: "ЗЕНИТ" – РУССКИЙ АНАЛОГ "ГОЛДЕН СТЭЙТ"

22:33

П_о_в_а_р

"ЛОКОМОТИВ" ОБЫГРАЛ "ЗЕНИТ" ----------------------------- В футболие будет так же.

22:12

foreverCSKAforever

Красавчики!

22:10

FINIX

Это не просто "уверенно обыграл", это настоящее унижение, деклассация. 52 очка - наверное худший результат команды при Карасёве.

22:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ