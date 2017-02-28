"Локомотив" обыграл "Зенит" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы

Краснодарский "Локомотив" уверенно обыграл "Зенит" (75:52) в матче 1/4 финала Кубка Европы. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта. В полуфинале один из российских клубов встретится с победителем пары "Бавария" – "Уникаха".
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
Первый матч
"Локомотив" (Россия) – "Зенит" (Россия) – 75:52 (21:17, 19:13, 12:10, 23:12)
Pleafant
Такое впечатление,что с победой над ЦСКА у Зенита иссякли силы,каждый следующий матч был хуже предыдущего,ну а сегодня просто команду Карасёва декласировали,Зенит играл на уровне 2й Суперлиги. Конечно, состав Локомотива гораздо качественнее и мощнее,но даже попыток поменять игру у Зенита не было.Всю игру тупо бросали и мазали.
22:41
Александр Иванов
ЕВГЕНИЙ БАБУРИН: "ЗЕНИТ" – РУССКИЙ АНАЛОГ "ГОЛДЕН СТЭЙТ"
22:33
П_о_в_а_р
"ЛОКОМОТИВ" ОБЫГРАЛ "ЗЕНИТ" ----------------------------- В футболие будет так же.
22:12
foreverCSKAforever
Красавчики!
22:10
FINIX
Это не просто "уверенно обыграл", это настоящее унижение, деклассация. 52 очка - наверное худший результат команды при Карасёве.
22:04