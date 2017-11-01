"Локомотив" обыграл "Бильбао" в Еврокубке, Лэйси набрал 20 очков

В матче группового турнира Кубка Европы "Локомотив" на своей площадке выиграл у "Бильбао" – 102:86. Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал защитник Тревор Лэйси, набравший 20 очков. У гостей 24 баллами отметился Джонатан Табу.

Кубанцы, одержав четвертую победу в четырех играх, лидируют в группе С. "Бильбао" с тремя поражениями пока идет на четвертом месте.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа C

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) – "Бильбао" (Испания) – 102:86 (26:24, 29:16, 25:26, 22:20)

Л: Лэйси (20 + 7 передач + 3 перехвата), Брокхофф (16), Реглэнд (12), Квэйл (12), Элегар (10 + 9 подборов).

Б: Табу (24), Мамбру (17), Д. Тодорович (11).