"Локомотив" на выезде обыграл "Лимож"

"Локомотив" обыграл "Лимож" в матче группового турнира Кубка Европы. Российская команда лидирует в турнирной таблице своей группы.

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

"Брешиа" (Италия) - "Андорра" - 73:79 (19:16, 19:24, 9:22, 26:17)

Группа B

"Альба" (Германия) - "Цедевита" (Хорватия) - 102:109 (11:32, 27:29, 25:18, 39:30)

"Лимож" (Франция) - "Локомотив" (Россия) - 64:72 (17:14, 20:19, 14:21, 13:18)

Группа C

"Валенсия" (Испания) - "Тюрк Телеком" (Турция) - 101:83 (17:21, 33:21, 22:22, 29:19)