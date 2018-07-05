"Локо", "Зенит" и УНИКС узнали соперников по групповой стадии Еврокубка

Сегодня в Барселоне состоялась жеребьевка Еврокубка следующего сезона. Напомним, что от России в турнире примут участие три клуба – "Локомотив-Кубань", "Зенит" и УНИКС.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа A: "Црвена Звезда", "Галатасарай", "Брешия", "Ульм", "Андорра", "Монако"

Группа B: "Локомотив-Кубань", "Цедевита", "Альба", "Тофаш", "Лимож", "Гдыня"

Группа C: "Валенсия", "Зенит", "Тренто", "Тюрк Телеком", "Партизан", "Виллербан"

Группа D: "Уникаха", УНИКС, "Торино", "Летувос Ритас", "Скайлайнерс", "Морнар Бар"