Курское "Динамо" в гостях обыграло "Скио"

Курское "Динамо" в гостевом матче 6-го тура группового турнира женской Евролиги обыграло "Скио" (79:75). После 6 встреч российская команда продолжает лидировать в группе А, имея в активе 12 очков. "Скио" располагается на 4-й строчке турнирной таблицы.

Евролига

Женщины

Группа A

"Скио" (Италия) - "Динамо" (Россия) - 75:79 (18:24, 25:13, 14:16, 18:26)