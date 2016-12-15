00:16 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Курское "Динамо" в гостях обыграло "Скио"

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Курское "Динамо" в гостевом матче 6-го тура группового турнира женской Евролиги обыграло "Скио" (79:75). После 6 встреч российская команда продолжает лидировать в группе А, имея в активе 12 очков. "Скио" располагается на 4-й строчке турнирной таблицы. 

Евролига

Женщины

Группа A

"Скио" (Италия) - "Динамо" (Россия) - 75:79 (18:24, 25:13, 14:16, 18:26)

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sirah

Горжусь нашим курским "Динамо". Родом из Курска, живу в Питере, проживал 7 лет в США, где на ведущих ролях выступают параллельно наши динамовки!))

01:05

SSergey

Пока что все три российские команды находятся во главе турнирных таблиц,а Динамо Курск пока единственная команда в Евролиге, выигрывавшая все свои матчи.

00:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ