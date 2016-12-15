Карлес Дюран: "Химки" играли лучше "Бильбао"

Главный тренер "Бильбао" Карлес Дюран после поражения от "Химок" (78:99) в гостевом матче группового турнира Кубка Европы признал, что соперник был сильнее. По словам Дюрана, ключевой стала третья четверть встречи.

– Прежде всего, поздравляю "Химки", – приводит официальный сайт "Химок" слова Дюрана. – Они играли лучше нас. На мой взгляд, ключевой стала третья четверть. Мы не могли набрать очков на протяжении трех-четырех минут, тогда как "Химки" всякий раз забивали легкие мячи. К тому же когда вы проигрываете первую четверть с разницей в "-17", победить невозможно. Больше мне добавить нечего.