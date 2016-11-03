Иван Стребков: "Нижний Новгород" проявил характер в матче со "Скопье"

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" смогли проявить характер в концовке матча Кубка Европы против македонского "МЗТ Скопье" и вырвать победу, подчеркнул защитник нижегородцев Иван Стребков. "Нижний Новгород" в среду в домашнем матче группового этапа Кубка Европы обыграл "Скопье" в овертайме со счетом 88:74.

– Смогли проявить характер в конце матча, – приводит "Р-Спорт" слова Стребкова. – Непонятно, что нам мешает играть так, как мы играли сегодня первые пять минут и последние пять плюс овертайм. За весь матч сыграли от силы минут 15-20 хорошо в защите и удачно в нападении, когда хорошо бежали и играли с эмоциями.

Надо работать над тем, чтобы такая игра была не 20 и не 30 минут, а весь матч. А то и в прошлых матчах проигрывали из-за того, что в полную силу удавалось сыграть не так много времени. Надеюсь, что от матча к матчу будем прибавлять в этом.